USAID надасть Україні $55 мільйонів для підготовки до зими

Глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер під час візиту у Київ оголосила, що USAID надасть 55 млн дол. для підготовки української інфраструктури у сфері теплопостачання до зими під час розв'язаної росією війни.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі посольства США в Україні.

«Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до осель українців, закладів медицини та освіти, а також підприємств у всіх регіонах країни. Близько 7 млн українців у 19 областях країни відчують допомогу з боку USAID», - зазначили у диппредставництві.

Американські дипломати поінформували, що USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та прихистку соціально вразливих громадян, що дозволить забезпечити тепло у приміщеннях протягом зими.

При наданні допомоги першочергова увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше потерпіли від повномасштабного російського вторгнення в Україну, зокрема Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областям.

У посольстві зазначили, що ці кошти є доповненням до тієї значної допомоги, яку USAID надає енергетичному сектору України від початку повномасштабного російського вторгнення, і допоможуть забезпечити безперебійне постачання українцям тепла та гарячої води.

Нова допомога надаватиметься в межах проєкту USAID «Енергетична безпека». Ця програма розрахована на п'ять років і має на меті допомогти Україні створити більш безпечний і прозорий енергосектор, який забезпечуватиме надійне та доступне постачання енергії українцям поряд зі зниженням залежності від російського газу та електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер прибула до Києва. Вона проведе зустрічі з партнерами з боку влади, журналістами, аграріями, молодими підприємцями, енергетиками.