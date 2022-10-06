Загальний держборг у серпні збільшився на 1,3% до $98,03 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у серпні збільшився на 1,28%, або на 1,24 млрд доларів, до 98,03 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець серпня становив 3 584,76 млрд гривень, або 98,03 млрд доларів, проти 3 539,29 млрд гривень, або 96,79 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 серпня становив 3 215,29 млрд гривень (87,92 млрд доларів) проти 3 164,84 млрд гривень (86,55 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 52,21 млрд доларів до 53,44 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 255,75 млрд гривень до 1 261,09 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 34,34 млрд доларів до 34,49 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 серпня становив 369,47 млрд гривень, або 10,10 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів.