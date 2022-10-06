НБУ може трохи покращити прогноз інфляції на 2022р з 31%

Національний банк України (НБУ) зазначає наявність на ринку низки факторів, що сприяють покращенню цінової ситуації, і може знизити прогноз інфляції на поточний рік, який у липні було встановлено на рівні 31%, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Наш останній прогноз липневий (інфляції) - близько 30%, наступного року - близько 20%. Ризики - у бік зниження: швидше за все, буде переглянуто (прогноз інфляції) трохи нижче, але несуттєво", - сказав він на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни" у четвер.

Ніколайчук пояснив, що це пов'язано, зокрема, з покращенням ситуації з постачанням овочів та фруктів.

Він додав, що ціни на пальне знизилися більше, ніж очікував Нацбанк, що також пов'язано із логістикою.

"Ситуація з відкриттям портів також дає більше підстав, що не буде курсових коливань великих", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Він також зазначив, що в липневий прогноз Нацбанк закладав запровадження додаткового імпортного збору та більшого акцизу на пальне, проте ці заходи не реалізувалися, і це також додатковий стримуючий ефект для цін.

"Наступного року основний дезінфляційний фактор - покращення спроможності українського бізнесу нарощувати виробництво сільгосппродукції, покращаться логістичні можливості", - сказав Ніколайчук.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні в серпні 2022 року прискорилося до 1,1% з 0,7% у липні, а у річному вимірі за підсумками серпня цього року інфляція зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня. та 21,5% за підсумками червня.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

НБУ прогнозував прискорення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу - до 25,6%.