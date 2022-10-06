Корупція при торгівлі арештованим майном: НАБУ оголосило додаткові підозри

Детективи Національного антикорупційного бюро розширили коло учасників корупційної схеми з незаконної торгівлі арештованим майном, переданим в управління АРМА. Ще двом особам повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Унаслідок продажу арештованого майна за заниженою вартістю завдано шкоди на понад 426 млн грн, а загальна кількість учасників схеми зросла до семи осіб, серед яких - колишній голова та посадовці АРМА", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, детективи здобули докази щонайменше чотирьох епізодів протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:

* продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», - реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

* продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині - заниження вартості більш ніж у шість разів порівняно з ринковою;

* продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду - майже в п'ять разів дешевше за ринкові ціни;

* продаж зерна, крупи та олійних культур - вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня поточного року НАБУ повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик "СЕТАМ" майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Схема виглядала так: посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, якими важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники "СЕТАМ", які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.