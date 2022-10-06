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Асоціація міст просить уряд розблокувати можливість фінансової допомоги між громадами
08:54 06.10.2022 |
Асоціація міст України звернулася до Кабінету Міністрів України для розблокування можливості надання фінансової допомоги між громадами.
Як передає Укрінформ, про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Правління Асоціації міст України виступило категорично проти ухваленої Кабінетом Міністрів України Постанови від 27 вересня цього року №1083 "Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252".
Зазначається, що цими змінами Уряд зупинив перерахування коштів на відбудову постраждалих територій напряму між громадами. Цією постановою Уряд зобов'язав громади погоджувати з Міністерством фінансів України всі свої рішення про надання фінансової допомоги іншим селам, селищам, містечкам та містам.
Асоціація міст України звернулася до Уряду скасувати норми про обов'язковість погодження та розблокувати можливість надання допомоги між громадами на відбудову територій.
"Вимога обов'язкового погодження Міністерством фінансів України перерахування коштів між місцевими бюджетами порушує принципи самостійності місцевого самоврядування, знижує оперативність ухвалення рішень, зупиняє відбудову та підготовку до зими зруйнованих агресором громад", - заявив голова Асоціації міст України, міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання Правління АМУ.
Члени Правління Асоціації міст України звернули увагу на те, що під час дії воєнного стану передача коштів між місцевими бюджетами забезпечила оперативне фінансування заходів із відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії, соціальної підтримки громадян на звільнених територіях.
За допомогою цього інструменту громади західних регіонів активно допомагають громадам, які потерпіли від повномасштабного вторгнення російського агресора.
Голови громад наголосили, що передані кошти також використовуються для фінансування пільгового перевезення громадян, надання медичних послуг у лікарнях, ліквідації надзвичайних ситуацій на системах теплопостачання, які перебувають на обслуговуванні в обласних комунальних підприємствах. Також ці кошти використовуються для фінансування будівництва, утримання та обслуговування доріг між населеними пунктами.
Голови громад додали, що цільове використання коштів перебуває під суворим контролем Державної казначейської служби України.
Як повідомлялося, Асоціація міст України - всеукраїнське об'єднання органів місцевого самоврядування. АМУ представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади на всіх рівнях. Асоціація створена 1992 року за ініціативи міських голів.
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