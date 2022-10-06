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АНАЛІТИКА

Україна почала процес приєднання до Банку розвитку Ради Європи

23:48 05.10.2022 |

Економіка

 

Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи, зокрема, вже розроблено спеціальний законопроєкт.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає пресслужба Мінрегіону.

Чернишов провів переговори із керівником БРРЄ Карло Монтічеллі.

"Сьогодні ми збираємося офіційно направити законопроєкт до міністерств та розпочати процедуру офіційного урядового погодження відповідно до законодавства України", - зазначив він у розмові.

Монтічеллі у свою чергу пообіцяв зробити все, щоб процес приєднання був для України прозорим та простим.

Також міністр ознайомив очільника БРРЄ із процедурою ухвалення внутрішньодержавних рішень в контексті законопроєкту, а також із результатами звіту RDNA "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення / Rapid Damage and Needs Assessment".

"Ми прагнемо не просто відновити зруйновані чи пошкоджені території, але докладемо всіх зусиль, щоб повністю перетворити Україну на успішну європейську державу", - наголосив Чернишов.

Також сторони обговорили можливість та перспективи співпраці у реалізації програм вирішення житлового питання для ВПО, у тому числі співпрацю із державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Держмолодьжитло).
За матеріалами: Економічна правда
 

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