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ОЕСР почала переговори про вступ України, – Шмигаль
15:49 05.10.2022 |
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визнала Україну потенційним членом своєї організації.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Пан Корман (генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, - ред.) сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - наголосив глава уряду.
Він уточнив, що ОЕСР є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.
"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - підсумував Шмигаль.
Як повідомлялося, у липні в Лугано прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.
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