ОЕСР почала переговори про вступ України, – Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визнала Україну потенційним членом своєї організації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Пан Корман (генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, - ред.) сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - наголосив глава уряду.

Він уточнив, що ОЕСР є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, у липні в Лугано прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.