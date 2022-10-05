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Французька Decathlon відновлює роботу в Україні
11:44 05.10.2022 |
Французька мережа спортивних магазинів Decathlon відновила роботу свого інтернет-магазину та готує до відкриття магазини в Києві.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, 7 жовтня будуть відкриті всі магазини мережі у столиці України: "Decathlon Біличі", "Decathlon Почайна" та "Decathlon Проспект".
Сайт уже приймає замовлення, з 30 вересня доставка здійснюється "Новою поштою".
Decathlon відомий як світовий лідер спортивного ритейлу, що спеціалізується на розробці, виробництві та роздрібній торгівлі спортивними товарами для більше ніж 70 видів спорту.
Перший магазин Decathlon в Україні відкрито в березні-2019 у Києві. У столиці представлено три магазини, також один - в Одесі. Магазин в Одесі розташований у постраждалому від удару ТРЦ "Рив'єра", і до відновлення його роботу на півдні не буде відновлювати в якійсь іншій локації.
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