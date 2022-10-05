Через війну в Україні близько 5 мільйонів переселенців втратили роботу

Близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратили робочі місця.

Як перердає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками міжнародного семінару, присвяченого ситуації на ринку праці України, країн ЄС та інших держав, де рятуються від війни українські біженці.

"Переважна більшість українців, які виїхали за межі України - це жінки, діти та особи старші 60 років. За оцінками ILO, 2,75 мільйона осіб, які виїхали, перебувають у працездатному віці. З них 43,5% (або 1,2 мільйона) працювали до початку бойових дій і залишили або втратили роботу згодом. Дві третини таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) - були зайняті у висококваліфікованих професіях", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона зауважила, що за міжнародними експертними оцінками понад 6,4 мільйона українців виїхало за кордон через війну. Близько 7,7 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами.

"5 мільйонів ВПО втратили робочі місця, близько 3 мільйонів осіб, які належать до робочої сили, через війну досі залишаються за кордоном", - зазначають у міністерстві.

Заступниця міністра економіки України наголосила, що з огляду на ситуацію, поряд з традиційними для ООН гуманітарними та соціальними напрямками співпраці, доцільно реалізовувати заходи, які спрямовані на підтримку та розвиток ринку праці.

"Підтримка міжнародних партнерів у покращенні гуманітарного становища мирного населення, налагодження та інтенсифікація отримання Україною міжнародної технічної, фінансової та гуманітарної допомоги сприятиме відновленню економіки України", - зауважила Бережна.

Як повідомлялося, за даними системи моніторингу кількості наявного населення, що опирається на дані мобільних операторів, щоденно кількість осіб, яка знаходились за межами України упродовж квітня-вересня 2022 року становила близько 3 мільйонів осіб. Станом на 25 вересня 2022 вона досягла 3,2 мільйона осіб. При цьому розподіл за соціальним статусом був таким: 42% становили працюючі особи, 17% - не працюючі, 8% - студенти, 23% - пенсіонери, 10% - не вдалось визначити.

За віковими групами вище зазначена кількість осіб, які знаходились за кордоном, розподілилась наступним чином: 7% становили особи віком до 20 років, 11% - 20-29 років, 21% - 30-39 років, 16% - 40-49 років, 33% - більше 50 років, 12% - не вдалось визначити.