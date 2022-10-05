На виплати пенсій за жовтень направили ₴3,5 мільярда

Пенсійний фонд України станом на 4 жовтня спрямував на пенсійні виплати за поточний місяць 3,5 млрд грн і на житлові субсидії - 0,6 млрд грн.

Про це Пенсійний фонд України повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Станом на 4 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 3,5 млрд грн, в тому числі 2 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 1,5 млрд грн - через уповноважені банки», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ПФУ спрямував 0,6 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг.

Як повідомляв Укрінформ, попри передачу повноважень з адміністрування житлових субсидій від органів соцзахисту до органів Пенсійного фонду з 1 жовтня, у найближчі два місяці процедура призначення субсидій не зміниться. За призначенням субсидії можна звертатися туди, куди і раніше: у ЦНАПи, а також в місцеві управління соцзахисту.