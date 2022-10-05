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АНАЛІТИКА

Україна прискорює розрив зв'язків із Білоруссю. Кабмін ухвалив рішення щодо податків

09:05 05.10.2022 |

Економіка

 

Уряд України хоче розірвати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Схвалено проект Закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно", - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, прийняття законопроекту сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю, яка підтримує безпрецедентну, відкриту, широкомасштабну війну РФ проти України.

Угода між урядом України і урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно вчинена 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою 20 грудня 1994 року.

Нагадаємо, що раніше Україна розірвала угоду про співпрацю з силовиками Білорусі.

Також, Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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