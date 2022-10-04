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АНАЛІТИКА

Уряд передав Фонду держмайна 800 підприємств з активами на 45 млрд грн

22:54 04.10.2022 |

Економіка

 

Уряд передав до управління Фонду держмайна понад 800 державних підприємств з активами на суму 45 млрд грн. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко із посиланням на рішення Кабміну.

"Курс на зменшення розміру держави в економіці триває. Це найбільша передача підприємств за каденцію цього уряду", - написала Свириденко.

За її словами, уряд у такий спосіб знижує навантаження на державні органи, під керуванням яких перебували ці об'єкти.

До Фонду держмайна передадуть держпідприємства, корпорації, держустанови та науково-дослідні центри.

Свириденко зазначила, що частину цих підприємств буде приватизовано, що допоможе залучити інвестиції.

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін також зазначив, що поки до списку не увійшли підприємства, які перебувають у процесі реструктуризації чи ліквідації.

У Мінекономіки розраховують, що до середини листопада Фонд зможе фактично розпочати роботу як орган управління цими та іншими підприємствами, щодо яких рішення про передачу було ухвалено раніше.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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