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У вересні бюджет отримав ₴3,6 мільярда від розмитнення авто – депутат
19:29 04.10.2022 |
Протягом вересня в Україну було завезено понад 32 тис. транспортних засобів, за розмитнення яких до бюджету надійшло 3,6 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
За інформацією депутата, у вересні в Україну було ввезено 20 170 легкових авто, за які в бюджет було сплачено 2,3 млрд грн митних платежів. Зокрема, 9,6 тис. автівок вартістю до 6 тис. дол., 3,6 тис. автівок вартістю 6 - 10 тис. дол., 5,3 тис. авто вартістю 10- 30 тис. дол., 1,6 тис. авто вартістю понад 30 тис. дол.
Крім того, в Україну було ввезено 1 588 вантажівок, 9 993 мотоцикли і лише 64 автобуси.
«Всього розмитнення транспортних засобів за вересень принесло 3,6 млрд грн в бюджет», - зазначив Железняк.
Як повідомлялося, у вересні в Україні зареєстровано 3,4 тис. нових легкових автомобілів, що у 2,8 раза менше, ніж за аналогічний період торік. Порівняно з попереднім місяцем ринок нових легковиків зріс на 16%.
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