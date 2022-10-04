Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У вересні бюджет отримав ₴3,6 мільярда від розмитнення авто – депутат

19:29 04.10.2022 |

Економіка

 

Протягом вересня в Україну було завезено понад 32 тис. транспортних засобів, за розмитнення яких до бюджету надійшло 3,6 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За інформацією депутата, у вересні в Україну було ввезено 20 170 легкових авто, за які в бюджет було сплачено 2,3 млрд грн митних платежів. Зокрема, 9,6 тис. автівок вартістю до 6 тис. дол., 3,6 тис. автівок вартістю 6 - 10 тис. дол., 5,3 тис. авто вартістю 10- 30 тис. дол., 1,6 тис. авто вартістю понад 30 тис. дол.

Крім того, в Україну було ввезено 1 588 вантажівок, 9 993 мотоцикли і лише 64 автобуси.

«Всього розмитнення транспортних засобів за вересень принесло 3,6 млрд грн в бюджет», - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, у вересні в Україні зареєстровано 3,4 тис. нових легкових автомобілів, що у 2,8 раза менше, ніж за аналогічний період торік. Порівняно з попереднім місяцем ринок нових легковиків зріс на 16%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1682
  0,4608
 1,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес