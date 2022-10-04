Україна підписала угоду про кредит від Світового банку на $530 мільйонів

Сьогодні, 04 жовтня 2022 року, Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні Третього Додаткового фінансування у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Сума позики складає 529,9 млн дол. США.

Дані кредитні кошти буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії: термін погашення кредиту - 19 років з п'ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка - 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

«Ми вдячні Урядам Великої Британії та Данії, а також команді Світового банку потужну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану», - зазначив під час підписання Сергій Марченко.

Кошти позики буде спрямовано до загального фонду Державного бюджету України на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Крім того під час зустрічі сторони обговорили стан реалізації портфелю діючих спільних проектів між Україною та Світовим банком, а також можливу ініціацію нових спільних проектів на підтримку України.

