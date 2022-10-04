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АНАЛІТИКА

За рік через Prozorro продали землі на понад 750 мільйонів

 

За рік із моменту запуску електронних аукціонів з оренди та продажу земель у системі "Прозорро.Продажі" організатори аукціонів отримали 751 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що за цей час було оголошено 3797 аукціонів із оренди та 3003 - з продажу землі. Вони охоплюють площу понад 31 тис. га.

Загальна вартість усіх лотів із оренди землі - 168 млн грн, продажу - 2,6 млрд грн.

У топі регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди - Кіровоградська (23,15 тис. грн), Львівська (21,3 тис. грн), Одеська (19,4 тис. грн), Хмельницька (12,7 тис. грн) та Дніпропетровська (10,4 тис. грн) області.

Лідери за стартовою вартістю лотів за аукціонами з продажу - Львівська (698 тис. грн), Київська (678 тис. грн), Вінницька (351 тис. грн.), Закарпатська (195 тис. грн), Одеська (165 тис. грн), Черкаська (69 тис. грн) області.

Водночас від початку війни в системі завершено 912 земельних аукціонів, які принесли організаторам 234 млн грн.

Наразі приймаються заяви на участь у 657 нових земельних аукціонах із оголошеною вартістю 288 млн грн. Зростання ціни на торгах становить близько 70 %.

Як наголосили у Мінагрополітики, на період воєнного стану аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності не проводяться.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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