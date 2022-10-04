Україна близька до отримання $1,3 млрд від МВФ. Рішення може бути вже в п'ятницю – Reuters

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 7 жовтня, збирається розглянути запит України на отримання додаткової допомоги в рамках програми екстреного фінансування, повідомило Reuters.

Співрозмовники агентства розказали, що у фонді вже підготували необхідні документи та вважають, що Україна має достатньо фінансових гарантій від глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості й мати право на отримання допомоги.

Гроші надійдуть із нової програми антикризового фінансування, яку МВФ затвердив 30 вересня.

Це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Розмір допомоги для України становитиме $1,3 млрд.