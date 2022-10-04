Дефицит госбюджета Украины в сентябре подскочил до 76,5 млрд грн - Минфин

У вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 156,1 млрд гривень, при цьому видатки держбюджету склали 295,2 млрд грн, у тому числі загального фонду - у сумі 233,1 млрд гривень. Таким чином дефіцит держбюджету у вересні зріс до 74,9 млрд грн (у тому числі загального фонду - 76,6 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Зокрема, надходження до держбюджету від платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, склали 81,2 млрд грн.

Також у вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 72,5 млрд грн міжнародної допомоги.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у вересні 2022 року становили 37,5 млрд гривень.

Загалом, за січень-вересень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1 745,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 1 593,8 млрд грн, або 83,6% від розпису звітного періоду. Дефіцит держбюджету із початку року склав 493,4 млрд грн (у тому числі за загальним фондом - у сумі 495,3 млрд грн), проти запланованого розписом загального фонду на січень-вересень 2022 року дефіциту у сумі 1 018 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету у січні-вересені склали 749 млрд грн або 87% від запланованих на цей період.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 475,6 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 49,7 млрд грн ($1,13 млрд та 473 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 443,3 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 315 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд грн. Водночас касові видатки держбюджету були здійснені у обсязі 230,9 млрд грн, у тому числі загального фонду у сумі 212,1 млрд грн, фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд грн.

Зокрема дефіцит загального фонду становив 6,4 млрд грн, що близько до показника липня - 4,8 млрд грн. Це на порядок менше показників попередніх місяців: 134,9 млрд грн -у червні, 113,4 млрд грн - у травні, 89,7 млрд грн - у квітні та 80,6 млрд грн - у березні. У лютому та січні фіксувалися профіцити - відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

За даними Мінфіну, Україна у вересні отримала близько $2 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету порівняно з $4,69 млрд у серпні, $2,75 млрд у липні та $3,37 млрд у червні.

Мінфін України наступного року для покриття дефіциту держбюджету планує залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд - від США, $15 млрд - від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.

У 2021 році щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд.