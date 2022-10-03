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Податкові надходження за три квартали перевищують торішній показник на понад 15% - ДПС
17:24 03.10.2022 |
За січень - вересень 2022 року до зведеного бюджету надійшло 811,7 млрд грн за платежами, що контролюються Державною податковою службою, і це на 15,3% більше показника аналогічного періоду торік.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Так, протягом січня - вересня поточного року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 811,7 млрд грн по платежах, що контролюються ДПС. Це на 107,9 млрд грн, або на 15,3 відс. більше, ніж у січні - вересні 2021 року", - йдеться в повідомленні.
До державного бюджету надійшло 536,1 млрд грн, що на 74,8 млрд грн (+16,2% до відповідного періоду минулого року). Місцеві бюджети отримали 275,6 млрд грн. Це на 33,1 млрд грн, або на 13,7% більше, ніж у січні - вересні торік.
Надходження до загального фонду державного бюджету у січні - вересні 2022 року становили 533,3 млрд грн (+18,6%, або на 83,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року).
У ДПС також навели дані за минулий місяць. Так, у вересні 2022 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 85,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 53,2 млрд грн, до місцевих бюджетів - 32,5 млрд гривень.
Як повідомлялось, у січні - серпні цього року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 726 млрд грн. Це на 88,6 млрд грн, або на 13,9% більше, ніж у січні - серпні 2021 року.
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