Зведений платіжний баланс України у серпні-2022 зведений із профіцитом $3,2 млрд

Профіцит зведеного платіжного балансу України у серпні 2022 року становив $3,2 млрд, що у 25,4 раза більше за профіцит у $126 млн грн у серпні минулого року, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні-2022 становив $2 млрд, тоді як у серпні 2021 року дефіцит становив $36 млн.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 47,4% та 22,1% відповідно, тоді як за місяць їх експорт зріс на 16%, а імпорт - на 1,7%.

Основним фактором падіння обсягів експорту до $3,1 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів - на 78,3%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 23,8%, продукції хімічної промисловості - на 63,9%, деревини та виробів з неї - на 22,9%, мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 64,2% та продукції машинобудування - на 38,8%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $4,8 млрд, зокрема неенергетичний імпорт знизився на 21,6%. Зокрема, на 14,8% впав імпорт промислових виробів, на 31,4% - продукції машинобудування, на 14,8% - продовольчих товарів, на 43,9% - чорних та кольорових металів, на 35,8% - продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї - на 30,3%.

Водночас енергетичний імпорт скоротився на 23,7%.

За оцінками Нацбанку, у серпні-2022 було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,1 млрд порівняно з профіцитом $275 млн у серпні-2021. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати у липні-2021 у 2,9 раза. Одночасно експорт послуг скоротився на 22,6%, а імпорт - у 1,7 раза.

Профіцит балансу первинних доходів у серпні-2022 становив $818 млн проти дефіциту в $452 млн у серпні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 17,5%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 69,8%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у серпні поточного року становило $2 млрд проти $33 млн у серпні попереднього року.

Чистий приплив за фінансовим рахунком становив $1,2 млрд (у серпні-2021 - $93 млн), що було зумовлено припливом коштів за операціями приватного сектору.

Чистий приплив за операціями держсектора становив $1,6 млрд (у серпні 2021 року - відтік $351 млн).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $116 млн, тоді як у серпні попереднього року цей показник становив $892 млн.

Як зазначив регулятор, чисте скорочення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становить $738 млн. Воно було зумовлене скороченням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $747 млн, скороченням зовнішньої позиції за позиками на $41 млн, виплатами за єврооблігаціям на $10 млн та чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на $40 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за зазначений звітний місяць зросла на $1,5 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $935 млн, зростання чистої зовнішньої позиції за торговими кредитами $685 млн.

Станом на 1 вересня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $25,4 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом чотирьох місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений із профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.

