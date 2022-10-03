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У вересні продажі нових легкових автомобілів скоротилися у 2,8 рази до 3,4 тис. одиниць, - «Укравтопром»
13:16 03.10.2022 |
У вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продажі нових легкових автомобілів скоротилися у 2,8 рази до 3,4 тис. тис. одиниць.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.
У вересні порівняно з серпнем продажі нових легкових автомобілів скоротилися на 16%.
"Першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нових цієї японської марки. Водночас, у порівнянні з серпнем поточного року, попит на нові Toyota зменшився на 10%, а відносно вересня 2021 року - майже у 2,3 рази. Другий результат у Skoda - 312 авто, що на 94% більше серпневого показника марки та на 20% менше, ніж у вересні минулого року. На третьому місці Hyundai - 265 реєстрацій (+54% до серпня 22р., -38% до вересня 21р.), на четвертому місці Mitsubishi - 261 шт. (+123% до серпня 22р., -41% до вересня 21р.), на п'ятому місці BMW - 250 шт. (+27% до серпня 22р., -1% до вересня 21р.)", - йдеться в повідомленні.
Найбільш продаваним автомобілем у серпні був Toyota RAV-4 (продано 305 автомобілів).
З початку року українці придбали і зареєстрували 27,8 тис. нових легкових авто, що на 63% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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