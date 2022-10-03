Фінансові новини
- |
- 03.10.22
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відновлення медичної системи України після війни коштуватиме щонайменше 14,6 мільярда євро, – МОЗ
11:03 03.10.2022 |
Аби відновити медичну систему від наслідків війни, Україні знадобиться від 14,6 млрд до 20 млрд євро.
Такі цифри озвучив заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко під час виступу на Healthcare Facilities Symposium & Expo, що проходить у США.
Яременко зазначив, що при цьому масштабний процес відновлення має розпочатися вже зараз, щоб у найкоротші терміни відбудувати медичну інфраструктуру та відновити доступ населення до необхідних медичних послуг.
Яременко зазначив, що понад сім місяців війни не було жодного дня, щоб Росія не завдавала ударів українській медичній системі. Із моменту повномасштабного вторгнення країна-терорист вбила 23 українських медики та ще 61 поранила. Також окупанти пошкодили або повністю зруйнували 1 035 медичних закладів.
"Це цифри втрат за сім місяців війни, у які складно повірити. Але ще важче повірити, що все це відбувається у 2022 році в самому центрі Європи. Попри це, кожен день Україна демонструє світові приклад надзвичайної незламності. Навіть у війну ми працюємо над Планом відновлення медичної системи, залучаємо ресурси для відбудови та відновлюємо пошкоджені лікарень. Адже ні в кого немає сумніву в тому, що Україна переможе, і необхідно розпочати її відбудову якомога раніше. Попередньо, на відновлення медичної системи, яку своїми кулями та ракетами понівечила Росія, нам потрібно від 14,6 млрд євро", - розповів він.
Україна й надалі розраховує на підтримку міжнародних партнерів, які активно долучаються до відбудови медичної інфраструктури в регіонах, де вона зазнала найбільших втрат.
Яременко також нагадав, що наразі МОЗ втілює в життя наступний етап медичної реформи - формування спроможної мережі лікарень. Тому всі медичні заклади будуть відновлюватися з урахуванням госпітального планування.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податкові надходження за три квартали перевищують торішній показник на понад 15% - ДПС
|ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги
|Аграрна Рада: Україна у вересні вийшла на довоєнний рівень експорту продукції
|Рекорд на зброю та доплати військовим. Скільки грошей піде на армію у 2023 році
|Бізнес продовжує послаблювати негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування підприємств у вересні
|«Нафтогаз» має намір збільшити капвкладення в розвідку і видобуток газу орієнтовно на 15% у 2023 р. - Вітренко
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності