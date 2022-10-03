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АНАЛІТИКА

Держборг України з початку року зріс більш ніж на 900 млрд гривень: у чому причина

10:58 03.10.2022 |

Економіка

 

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2022 року склав 3 584,76 млрд гривень або 98,03 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

З початку року держборг у гривнях зріс на 912,70 млрд гривень або на 34,2%. Водночас борг у доларах майже не змінився (зріс на 0,07 млрд доларів або на 0,1%).

Основною причиною зростання боргу з початку року стала девальвація гривні. Офіційний курс долара до гривні зріс на 34,1% (з 27,2782 на 31 грудня 2021 року до 36,5686 гривень на сьогоднішній день).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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