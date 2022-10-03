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В Україні запрацював «митний безвіз» – вантажі вже прямують в обох напрямках
10:03 03.10.2022 |
У суботу, 1 жовтня, в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.
"Сьогодні, 1 жовтня, для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом. Тобто від сьогодні в нашій країні запрацював так званий митний безвіз", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перша транзитна декларація у рамках "безвізу" була відправлена 1 жовтня з Німеччини до України. Митники вже бачать її в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.
Крім того, Україна вже також оформила першу транзитну декларацію на виїзд із країни. Нині в системі очікують прибуття товарів у митницю відправлення й інші декларації, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції.
У Мінфіні нагадали, що відповідно до «митного безвізу», для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.
Як повідомлялося, Україна 31 серпня передала європейській стороні необхідні документи для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
«Митний безвіз» - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.
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