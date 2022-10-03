Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США готові давати Україні $1,5 млрд на місяць до кінця війни й чекають стільки ж від ЄС

 

Сполучені Штати Америки готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд для фінансування бюджету і підштовхують Євросоюз до виділення співмірних сум, пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з ходом перемовин.

Кілька місяців тому про це вперше сказав перший заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, але тоді мова йшла про фінансування на чотири-п'ять місяців.

У середині вересня Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт бюджету з трильйонним дефіцитом. Міністр Сергій Марченко пояснив, що уряд розраховує на $38 млрд від партнерів.

Цього тижня лідери Євросоюзу мають обговорити фінансові потреби України, закладені до проєкту державного бюджету.

Американська сторона повідомила дипломатам, які готують цей саміт, що від Європи очікується такий самий рівень фінансування, що готові надати США.

За словами співрозмовників Bloomberg, союзники обговорюють створення більш регулярного механізму допомоги, який допоможе утримати економіку України на плаву без касових розривів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6361
  0,0750
 0,21

Курс обміну валют на 30.09.22, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8681  0,41 1,00 42,0727  0,21 0,50
EUR 39,3758  0,02 0,04 40,8923  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на 30.09.22, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес