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США готові давати Україні $1,5 млрд на місяць до кінця війни й чекають стільки ж від ЄС
08:35 03.10.2022 |
Сполучені Штати Америки готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд для фінансування бюджету і підштовхують Євросоюз до виділення співмірних сум, пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з ходом перемовин.
Кілька місяців тому про це вперше сказав перший заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, але тоді мова йшла про фінансування на чотири-п'ять місяців.
У середині вересня Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт бюджету з трильйонним дефіцитом. Міністр Сергій Марченко пояснив, що уряд розраховує на $38 млрд від партнерів.
Цього тижня лідери Євросоюзу мають обговорити фінансові потреби України, закладені до проєкту державного бюджету.
Американська сторона повідомила дипломатам, які готують цей саміт, що від Європи очікується такий самий рівень фінансування, що готові надати США.
За словами співрозмовників Bloomberg, союзники обговорюють створення більш регулярного механізму допомоги, який допоможе утримати економіку України на плаву без касових розривів.
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