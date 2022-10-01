Фінансові новини
- |
- 01.10.22
- |
- 02:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд розширив перелік товарів, звільнених від ввізного мита
23:38 30.09.2022 |
Уряд розширив перелік товарів, які звільнені від ввізного мита.
Про це в Телеграмі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, преедає Укрінформ.
Як повідомив Мельничук, поширено дію звільнення від сплати ввізного мита на товари, включені до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для запобігання виникненню і поширенню епідемій та пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Також, як уточнив Мельничук, цей перелік доповнено новими моторними транспортними засобами, що використовуються як база (шасі) для виготовлення спеціалізованого санітарного автомобіля екстреної (швидкої) медичної допомоги.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
|Кремль відхрещується від ядерних погроз: «не хочемо розвивати цю тему»
|Путан визнав «незалежність» Херсонщини та Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд розширив перелік товарів, звільнених від ввізного мита
|Уряд допоможе ритейлу з кредитуванням за програмою «5-7-9» – Мінекономіки
|МВФ розширив програму додаткового екстреного фінансування: Україна планує отримати $1,3 мільярда
|Без паніки: попри акцизи пальне в гурті дешевшає
|Молдова запровадила віртуальний реверс із Україною
|Податковий комітет рекомендує Раді підтримати урядовий законопроєкт про Митний тариф
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності