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Уряд розширив перелік товарів, звільнених від ввізного мита

23:38 30.09.2022 |

Економіка

 

Уряд розширив перелік товарів, які звільнені від ввізного мита.

Про це в Телеграмі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, преедає Укрінформ.

Як повідомив Мельничук, поширено дію звільнення від сплати ввізного мита на товари, включені до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для запобігання виникненню і поширенню епідемій та пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Також, як уточнив Мельничук, цей перелік доповнено новими моторними транспортними засобами, що використовуються як база (шасі) для виготовлення спеціалізованого санітарного автомобіля екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 

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