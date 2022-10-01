Уряд допоможе ритейлу з кредитуванням за програмою «5-7-9» – Мінекономіки

Кабінет міністрів максимально допоможе ритейлерам з кредитуванням за програмою "5-7-9".

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками Асоціації ритейлерів України і найбільшими торговельними підприємствами.

"Торговельні компанії, як і підприємства інших галузей, зазнали великих збитків з початку війни та потребують обігових коштів і коштів на відновлення. Ми домовились, що уряд максимально допоможе ритейлу з кредитуванням за програмою "5-7-9".

Також вирішимо питання, які заважали долучатися до програми середньому ритейлу. Та разом з військовими розглянемо пропозиції щодо бронювання працівників", - зазначила Свириденко за результатами зустрічі.

Під час заходу ритейлери запропонували уряду, зокрема, розглянути можливість закріплення за підприємствами галузі квоти у 5% на бронювання працівників, критично важливих для діяльності компанії. Раніше з подібною пропозицією до Міністерства економіки звернулися представники легкої промисловості.

"Ще одним важливим питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, стало державне регулювання роздрібних цін на продовольчі товари. Чинні на сьогодні норми з регулювання в цій сфері є тимчасовим заходом і охоплюють дуже обмежене коло соціально значущих продуктів харчування", - підкреслюють в уряді.

Водночас, вже в березні Кабінет Міністрів, відгукнувшись на заклики бізнес-спільноти зняв вимогу щодо граничного рівня торговельної надбавки (націнки) на окремі продукти та спростив процедуру декларування цін, що дозволило наситити ринок товарами. Подальші кроки з дерегуляції в цій сфері потребують більш широкої дискусії із залученням усіх зацікавлених сторін, вважають в уряді.