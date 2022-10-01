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АНАЛІТИКА

МВФ розширив програму додаткового екстреного фінансування: Україна планує отримати $1,3 мільярда

23:16 30.09.2022 |

Економіка

 

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Україна планує скористатися цією можливістю й буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько $1,3 млрд від МВФ.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні. Ми дуже вдячні Фонду за допомогу. Цінуємо надану зараз підтримку, а також швидку реакцію на початку березня, коли Міжнародний валютний фонд виділив додаткове фінансування в сумі $1,4 млрд", - прокоментував голова НБУ Кирило Шевченко.

Він також висловив сподівання на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для України.

"Ми готові до впровадження такої програми, незважаючи на невизначеності, спричинені воєнними діями", - наголосив Шевченко.

Rapid Financing Instrument (RFI) надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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