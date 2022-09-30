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До проєкту бюджету-2023 заклали понад ₴16 мільярдів на програму доступних кредитів
22:46 30.09.2022 |
У проєкті Державного бюджету України на 2023 рік закладено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%».
Про це повідомила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна, передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.
«На програму закладено понад 16 млрд гривень. Паралельно на додаткові різноманітні грантові підтримки, зокрема й для фермерів, закладено майже 1,5 млрд гривень», - повідомила політик.
Вона також пояснила, що гроші, які планують спрямувати на дороги, - це не кошти не на нове будівництво, а виключно на відновлення шляхів, що постраждали під час збройної агресії.
«Передовсім це будуть ті дороги, які критично важливі для логістики постачання зброї. Ми маємо зруйновані мостові переходи, ми маємо зруйновані дороги, і наше головне завдання - перемогти», - резюмувала Забуранна.
Як повідомлялось, програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%», яка стартувала в Україні 1 лютого 2020 року, реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.
З моменту старту програми підприємці станом на 26 вересня отримали від уповноважених банків 47 885 кредитів на загальну суму 141,37 млрд грн.
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