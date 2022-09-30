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Кабмін передав координацію санкційної політики першому віце-прем’єру, міністру економіки
17:51 30.09.2022 |
Кабінет міністрів України поклав питання координації роботи щодо формування та реалізації державної санкційної політики на першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 вересня.
Зокрема, внесено зміни до постанови Кабміну від 25 березня 2020 року №274 "Про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України".
Також включено питання координації роботи з формування та реалізації державної санкційної політики до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки.
Водночас згадане питання виключено із компетенції віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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