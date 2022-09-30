Кабмін передав координацію санкційної політики першому віце-прем’єру, міністру економіки

Кабінет міністрів України поклав питання координації роботи щодо формування та реалізації державної санкційної політики на першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 вересня.

Зокрема, внесено зміни до постанови Кабміну від 25 березня 2020 року №274 "Про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України".

Також включено питання координації роботи з формування та реалізації державної санкційної політики до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки.

Водночас згадане питання виключено із компетенції віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.