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Із жовтня мінімальна пенсія зросте до 2 680 гривень, а мінімальна зарплатня – до 6 700 гривень

11:51 30.09.2022 |

Економіка

 

Із 1 жовтня в Україні мінімальна пенсія зросте на 80 гривень до 2 680 гривень, а мінімальна зарплатня - на 200 гривень до 6 700 гривень.

Про це свідчать дані державного бюджету на поточний рік, передають Українські Новини.

Зростання мінімальної зарплатні є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж: чоловіки - не менше 35 років, жінки - не менше 30 років.

З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2680 грн (6700 х 40 %).

Особам, які працюють, у тому числі тим, які забезпечують себе роботою самостійно і зареєстровані як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40 % мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

До мінімального розміру пенсії за віком встановлюються доплати за понаднормовий стаж, інші надбавки і підвищення, передбачені законодавством.

З 1 жовтня 2022 р. пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень (постанова Кабінету Міністрів України «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому» від 15.09.2021 р. № 963).

Пенсіонерам, які досягнуть 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку.

Пенсіонерам віком від 80 років щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 р.

Після індексації з 01.03.2022 р. ця доплата зросла до 579 гривень.

Пенсіонерам віком від 75 років до 80 років та старше компенсаційну доплату в розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 р. Після індексації з 01.03.2022 р. ця доплата зросла до 456 гривень.
За матеріалами: Українські Новини
 

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