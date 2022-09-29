Фінансові новини
- |
- 29.09.22
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи
16:38 29.09.2022 |
Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
Сьогодні, 29 вересня, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Катерина Елішиєва зустрілись з представниками Офісу Ради Європи в Україні для обговорення питання вступу України до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).
Згідно з виконанням Цілей сталого розвитку та Резолюції ПАРЄ 2198 (2018) «Гуманітарні наслідки війни в Україні» було створено Міжвідомчу групу з питань членства України в БРРЄ.
Метою є забезпечення житлом громадян України, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та сприяння проведенню державної житлової політики.
Співпраця також включає в себе розробку нових фінансово-кредитних програм, реалізацію міжнародних інвестиційних проектів, в тому числі для подальшого кредитування внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомляли Українські Новини, Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість.
БРРЄ був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов'язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.
Членство у Банку відкрите для всіх країн-членів Ради Європи та європейських країн.
Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів РЄ, Святий Престол та Косово.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті - 18 HIMARS
|Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти РФ
|ЄС критикує заборону телеканалів опозиції, потрібна альтернатива «єдиним новинам» - Фельдгузен
|Митний безвіз: уряд схвалив рішення для його запуску з 1 жовтня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи
|Другий транш на понад 550 млн євро від ЄІБ надійде вже найближчим часом - Шмигаль
|За березень-серпень податковий борг в Україні зріс на ₴23,3 мільярда
|Заявка на транзит російського газу через територію України - на рівні попередніх днів та місяців - 42,4 млн куб. м
|Кабмін відмовився від плану накопичити в сховищах 19 млрд куб. м газу
|Канада допоможе Україні у відновленні залізничної інфраструктури
Бізнес
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
|Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору