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Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи

16:38 29.09.2022 |

Економіка

 

Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Сьогодні, 29 вересня, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Катерина Елішиєва зустрілись з представниками Офісу Ради Європи в Україні для обговорення питання вступу України до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Згідно з виконанням Цілей сталого розвитку та Резолюції ПАРЄ 2198 (2018) «Гуманітарні наслідки війни в Україні» було створено Міжвідомчу групу з питань членства України в БРРЄ.

Метою є забезпечення житлом громадян України, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та сприяння проведенню державної житлової політики.

Співпраця також включає в себе розробку нових фінансово-кредитних програм, реалізацію міжнародних інвестиційних проектів, в тому числі для подальшого кредитування внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість.

БРРЄ був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов'язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.

Членство у Банку відкрите для всіх країн-членів Ради Європи та європейських країн.

Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів РЄ, Святий Престол та Косово.
За матеріалами: Українські Новини
 

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