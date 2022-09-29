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Другий транш на понад 550 млн євро від ЄІБ надійде вже найближчим часом - Шмигаль
16:07 29.09.2022 |
Другий транш сумою понад 550 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) надійде в Україну вже найближчим часом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Провели зустріч із віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською та командою банку. Обговорили посилення співпраці та допомогу Україні. Подякував за виділення 1,59 млрд євро. Перший транш уже надійшов цього місяця. Як повідомила пані Червінська, другий транш розміром більше ніж 550 млн євро надійде за запитом уряду України вже найближчим часом. Зазначені кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За словами прем'єра, сторони обговорили співпрацю щодо відбудови України.
"Розраховуємо, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабній повоєнній відбудові, відновленні економіки та інфраструктури України", - написав він.
Крім того, Шмигаль повідомив, що ЄІБ розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець - Львів і розширення інфраструктури західного кордону України.
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