Фінансові новини
- |
- 29.09.22
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За березень-серпень податковий борг в Україні зріс на ₴23,3 мільярда
13:30 29.09.2022 |
За березень - серпень 2022 року приріст податкового боргу перед зведеним бюджетом становить 23,3 млрд гривень.
Про це Державна податкова служба повідомила у відповіді на запит Укрінформу.
"Щодо приросту податкового боргу зазначаємо, що, за даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС, абсолютний приріст податкового боргу до зведеного бюджету з платежів, що контролюються органами ДПС, за березень - серпень 2022 року становить 23,3 млрд гривень", - зазначають у пресслужбі.
У ДПС пояснюють, що основними причинами приросту податкового боргу є несплата платниками податків самостійно задекларованих грошових зобов'язань та узгоджених грошових зобов'язань, донарахованих органами ДПС за результатами контрольно-перевірочної роботи. Це може бути наслідком впливу комплексу факторів, у тому числі збройної агресії рф проти України.
Стосовно очікуваної тенденції зміни податкового боргу у податковій зазначають, що на період до припинення військових дій Податковим кодексом передбачені обмеження, які не дозволяють органам ДПС вживати заходів для погашення податкового боргу.
"Можна припустити, що воєнний стан та бойові дії на території України у поєднанні з обмеженими повноваженнями органів ДПС негативно позначаються на рівні сплати податків", - підкреслюють у ДПС.
Як повідомляв Укрінформ, за даними платформи Опендатабот, за час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг зріс на 15%, або на 16,8 млрд грн. Наразі сума заборгованостей по податках перевищує 124 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті - 18 HIMARS
|Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти РФ
|ЄС критикує заборону телеканалів опозиції, потрібна альтернатива «єдиним новинам» - Фельдгузен
|Митний безвіз: уряд схвалив рішення для його запуску з 1 жовтня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За березень-серпень податковий борг в Україні зріс на ₴23,3 мільярда
|Заявка на транзит російського газу через територію України - на рівні попередніх днів та місяців - 42,4 млн куб. м
|Кабмін відмовився від плану накопичити в сховищах 19 млрд куб. м газу
|Канада допоможе Україні у відновленні залізничної інфраструктури
|Автогаз подорожчав на 0,1% до 26,55 гривні за літр
|Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську АЕС
Бізнес
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
|Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору