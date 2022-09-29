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Китайське прислів'я
Канада допоможе Україні у відновленні залізничної інфраструктури
12:01 29.09.2022 |
Канадські партнери приєднаються до вирішення логістичних проблем для розширення пропускної спроможності української залізниці.
Такої домовленості досягли в рамках перемовин міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, міністра транспорту Канади Омара Альхабри, представників двох міністерств, а також керівників Укрзалізниці та Залізничної асоціації Канади (Railway Association of Canada).
"З початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або втрачено контроль на 6 тисячах кілометрів колій залізниці, зруйновано півсотні мостів, перестали функціонувати десятки вокзалів та станцій.
Разом з канадськими партнерами домовились про створення спільної робочої групи, де разом визначимо пріоритетні проєкти співпраці. Розраховуємо, що уже найближчим часом вийдемо на конкретні проєкти та розпочнемо їх втілення в життя", - заявив Кубраков.
"Вдячний моєму колезі Омару Альхабрі за ініціативу створення такої групи та підтримку України від перших днів вторгнення. Впевнений, що досвід канадських залізничників дозволить не тільки відновити інфраструктуру, але й суттєво її вдосконалити", - додав голова Мінінфраструктури.
Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) і Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку Укрзалізниці в питаннях управління залізницею, розвитку логістичних можливостей та відбудови інфраструктури.
Також канадських партнерів запросили до участі в реалізації ключових інфраструктурних проєктів в сферах дорожнього господарства, розвитку водного транспорту та портової галузі.
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