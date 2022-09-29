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Експорт України в ЄС перевищив довоєнний рівень, – Мінекономіки
11:15 29.09.2022 |
За підсумками серпня український експорт у країни Євросоюзу майже досяг довоєнного рівня. А за результатами першого-третього кварталів навіть перевищить відповідні довоєнні показники.
Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі національного телемарафону.
"На сьогодні торгівля між Україною і Європейським Союзом фактично відновилася. У серпні експорт в ЄС склав 90% рівня експорту, зафіксованого у серпні 2021 року. А за три квартали 2022 року ми експортували до ЄС, попри війну, навіть на кілька відсотків більше, ніж за І-ІІІ квартали 2021 року", - зазначив він.
За його словами, торговельній активності українських експортерів сприяла ціла низка кроків, здійснених країнами ЄС та українським урядом. Зокрема, скасування квот та мит Євросоюзом спростило експорт аграрної продукції. Надзвичайно сприяли пожвавленню торгівлі "лінії солідарності", започатковані Єврокомісією для України, та посилення спроможності митної інфраструктури.
Як нагадав заступник міністра, з 1 жовтня запрацює "митний безвіз", тобто набудуть чинності для України Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Що дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та країнами ЄС.
Водночас, за словами Качки, в цілому рівень українського експорту, в порівнянні з довоєнним, скоротився майже вполовину.
"Якщо у січні-лютому Україна експортувала щомісячно на рівні 6 млрд доларів і більше, то зараз ми виходимо на рівень $3,4 млрд - приблизно такий буде результат по вересню", - зазначив він.
Найбільше скоротився експорт до держав Північної Африки та Азії. І зараз він відновлюється лише в контексті зернової ініціативи та відкриття портів. Також повністю припинена торгівля з РФ та Білоруссю.
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