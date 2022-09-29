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ЄС переказав Україні €500 мільйонів бюджетної підтримки
23:10 28.09.2022 |
Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї оголосив, що ЄС переказав Україні 500 млн євро бюджетної підтримки.
Про це він заявив на спільному з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні. Я дуже радий оголосити, що сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мають надійти на банківський рахунок України», - зазначив єврокомісар.
Зі свого боку Стефанішина підтвердила надходження коштів.
Крім того, за словами Варгеї, на зустрічі з віцепремʼєр-міністром вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.
Як повідомлялося, 5 вересня в межах засідання Ради асоціації Україна-ЄС було підписано дві угоди про надання підтримки України в умовах війни на загальну суму понад 600 млн євро.
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