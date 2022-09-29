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Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України – Шмигаль
23:05 28.09.2022 |
Збитки, завдані Україні розв'язаною російською федерацією війною, вже в 1,6 раза перевищують ВВП нашої держави.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на селекторній нараді з головами ОВА, передає Укрінформ.
«Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більше сума, ніж ВВП. Звичайно, ми розуміємо, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову, на швидке відновлення, на соціальну інфраструктуру, на інфраструктуру критичну, на підготовку до зими», - сказав Шмигаль.
За його словами, цей звіт готували у тісній взаємодії фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.
Крім того, учасники наради приділили увагу питанням відновлення важливої інфраструктури та підготовці до опалювального сезону. «Складний опалювальний сезон буде. Треба підготуватися, скоординуватися», - підкреслив Прем'єр.
Шмигаль переконаний в тому, що синергія центральної та місцевої влади є запорукою стабільного проходження зимового періоду та подальшої відбудови країни.
Світовий банк, Європейська комісія та уряд України у співпраці з партнерами 9 вересня презентували спільний звіт з обʼєктивною та незалежною оцінкою нинішніх потреб на відбудову та відновлення України у розмірі $349 мільярдів.
З 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам.
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