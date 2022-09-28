БЕБ виявило порушень під час держзакупівель на 1 млрд грн

Аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже 500 млн грн, за якими вже порушено кримінальні провадження. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Також було ідентифіковано ризикові закупівлі за кошти державного бюджету на загальну суму 550 млн грн, процедуру за якими ще не було завершено.

З початку року БЕБ визначило 171 процедуру публічних закупівель, у яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів.

На основі аналітичного аналізу детективи БЕБ внесли відомості до реєстру досудових розслідувань щодо 32 фактів ймовірного присвоєння, розтрати чи заволодіння державними коштами.

За результатами інформаційно-аналітичної роботи, працівники БЕБ підготували та направили 64 рекомендаційних листи державним установам. Від розпорядників бюджетних коштів отримано відповіді про розірвання раніше укладених договорів та припинення видаткових операцій.