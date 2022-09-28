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АНАЛІТИКА

Німеччина готується передати Україні системи для укладання мостів і вантажні платформи

 

Німеччина підготувала для передачі Україні 10 систем для укладання мостів і вантажні причепи.

Про це йдеться в оновленому переліку озброєння для України на сайті німецького уряду, пише "Європейська правда".

Німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

Німеччина раніше повідомила про постачання українській армії 16 мостоукладальників Biber.

Стаття на тему:

27.09.22 Посол Німеччини: Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу
Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України і їх немає на озброєнні німецької армії.
 

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