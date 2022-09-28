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АНАЛІТИКА

Уряд продовжив термін проведення конкурсу на голову АРМА на 3,5 місяці

17:01 28.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів урегулював деякі питання проведення конкурсу на посаду голови Нацагентства питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), зокрема продовжив термін проведення.

Про це йдеться у розпорядженні № 828-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив визначити умови проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також Кабмін доручив Секретаріату КМУ розмістити оголошення про умови та строки проведення цього конкурсу у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Кабінету Міністрів.

Конкурсна комісія у строк, що становить три з половиною місяці з дати розміщення такого оголошення, має провести в установленому порядку відповідний конкурс.
За матеріалами: Економічна правда
 

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