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США тиснуть на ЄС у питанні фінансової допомоги Україні – FT

 

Сполучені Штати Америки тиснуть на Євросоюз, щоб він збільшив та пришвидшив фінансову підтримку України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, які хотіли залишитись анонімними.

Джерела видання розповіли, що високопосадовці в адміністрації Байдена висловили розчарування Брюсселем через повільну виплату європейської допомоги Києву та попросили Брюссель створити "звичайний механізм" фінансової підтримки.

Вашингтон часто контактував з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо необхідності швидко надати Україні обіцяну економічну допомогу", розповів один з чиновників.

"Ми знову закликаємо всіх партнерів України швидше надати обіцяну допомогу Україні, збільшити свої зобов'язання та віддати пріоритет допомозі у формі грантів над позиками", - додав він.

Інший чиновник ЄС сказав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб підкреслити, що Києву потрібно близько 3,5 млрд євро щомісяця.

Зазначається, що США надали Україні 8,5 млрд дол на економічну допомогу та запросили у Конгресу додаткові 4,5 млрд доларів грантів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС США
 

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