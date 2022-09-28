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США тиснуть на ЄС у питанні фінансової допомоги Україні – FT
16:51 28.09.2022 |
Сполучені Штати Америки тиснуть на Євросоюз, щоб він збільшив та пришвидшив фінансову підтримку України.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, які хотіли залишитись анонімними.
Джерела видання розповіли, що високопосадовці в адміністрації Байдена висловили розчарування Брюсселем через повільну виплату європейської допомоги Києву та попросили Брюссель створити "звичайний механізм" фінансової підтримки.
Вашингтон часто контактував з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо необхідності швидко надати Україні обіцяну економічну допомогу", розповів один з чиновників.
"Ми знову закликаємо всіх партнерів України швидше надати обіцяну допомогу Україні, збільшити свої зобов'язання та віддати пріоритет допомозі у формі грантів над позиками", - додав він.
Інший чиновник ЄС сказав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб підкреслити, що Києву потрібно близько 3,5 млрд євро щомісяця.
Зазначається, що США надали Україні 8,5 млрд дол на економічну допомогу та запросили у Конгресу додаткові 4,5 млрд доларів грантів.
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