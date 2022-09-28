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АРМА потроїло розмір вкладень в військові облігації
16:49 28.09.2022 |
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) придбало військові облігації на суму понад 300 млн грн. Загальний розмір вкладень агентства у державні цінні папери сягнув 450 млн грн.
Джерелом купівлі другого пакету військових облігацій стали гроші фігурантів корупційних проваджень, йдеться в повідомленні на сайті агентства.
"АРМА намагається максимально ефективно використовувати можливість купівлі військових облігацій для збільшення фінансування оборонних потреб держави за рахунок арештованих коштів. Лише за два останні тижні ми придбали облігації на майже півмільярда гривень і продовжимо цю практику", - заявив керівник АРМА Дмитро Жоравович.
Міністерство фінансів 27 вересня розмістило військові облігації на суму майже 575 млн грн в еквіваленті, зокрема 303 млн грн на півтора року під 16%.
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