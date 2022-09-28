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В Україні спростили умови використання грантів на відкриття власного бізнесу
15:54 28.09.2022 |
Кабінет міністрів вніс зміни до умов грантової програми єРобота, розширивши напрями використання грантових коштів у рамках програми "Власна справа", повідомляє Міністерство економіки.
Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких напрямів витрат:
* закупівля програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг пов'язаних з реалізацією бізнес-плану (до 50% всіх коштів);
* орендну плату за нежитлові приміщення (до 25% всіх коштів);
* орендну плату за обладнання (до 10% всіх коштів);
* лізинг обладнання, крім особистого автотранспорту (до 50% всіх коштів);
* послуги маркетингу та реклами (до 10% всіх коштів);
* використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія).
Крім того, Кабмін дозволив учасникам програми вносити зміни до вже затвердженого бізнес-плану.
У разі зміни цільового призначення коштів отримувач має звернутися до Державного центру зайнятості (ДЦЗ) з відповідною заявою, викладеною в довільній формі з обґрунтування такої зміни.
Крім цього, в постанову внесені зміни щодо перевірки ділової репутації позичальника, а саме - уточнені та деталізовані критерії для відмови у наданні гранту.
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