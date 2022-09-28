Уряд схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС

Кабінет міністрів схвалити залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння. Україна отримає виняткову макрофінансову допомогу у сумі до 5 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 27 вересня 2022 р. № 827-р.

Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.

Раніше ЄС вже надав 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Третій етап запланованої повної макрофінансової допомоги Євросоюзу на додаткову суму до 3 млрд євро планується найближчим часом. Очікується, що це будуть безповоротні гранти, а не кредити.

Відзначимо, дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд доларів щомісяця та покривається залучення допооги Заходу та "друком" коштів НБУ.