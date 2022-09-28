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ЄБРР різко знизив прогноз зростання економіки України у 2023 році
10:13 28.09.2022 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує, що економіка України скоротиться майже на третину 2022 року. Прогноз зростання наступного року різко знижений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЄБРР .
Прогноз банку, що ВВП України впаде на 30% цього року, не змінився, порівняно з травнем. На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% із вищих 25%, коли очікувалося, що суттєві роботи з відновлення вже розпочнуться.
"Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки сильно невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ЄБРР, економіка України, яка зросла на 3,4% після пандемії COVID-19 у 2021 році, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року функціонувала в умовах війни.
За даними банку, хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими та охопили територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, руйнація людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей була величезною. Приблизно 15% довоєнного населення залишили країну на середину серпня, а ще 15 відсотків стали переселенцями всередині країни.
У ЄБРР зазначають, що економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця у постачанні, проблеми з логістикою, фінансові труднощі та нестачу робочої сили.
Блокада портів Росією, що перешкоджає експорту сільськогосподарської продукції, і руйнування багатьох підприємств з виробництва стали на сході країни, знищили дві основні статті експорту країни, які приносили майже половину всіх довоєнних експортних доходів, нагадали в банку.
ВВП впав на 15,1% у річному обчисленні у першому кварталі 2022 року і на 37,2% у другому кварталі, коли відбулися найзапекліші та широкомасштабні бойові дії. Інфляція зросла до 23,8% у серпні 2022 року через перебої з поставками та різке зростання бюджетного дефіциту.
Початкова висока залежність країни від фінансового дефіциту бюджету на тлі значного дефіциту зовнішнього фінансування призвела до виснаження валютних резервів на 20% станом на липень 2022 року, незважаючи на наявність контролю за рухом капіталу. Це спонукало центральний банк підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні та провести разову девальвацію національної валюти на 20% у липні, зазначили у ЄБРР.
З того часу ситуація почала покращуватися, частково через збільшення припливу зовнішнього фінансування у серпні та вересні. В результаті до кінця серпня золотовалютні резерви відіграли половину втрат. Нещодавнє відновлення експорту зерна з деяких портів і очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними факторами для економічної активності в частину 2022 року, що залишилася, вважають у банку.
"Однак ризики для прогнозів виключно високі залежно від тривалості та інтенсивності війни", - йдеться у прогнозі.
Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину у 2022 році і лише частково нівелює втрати у 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, у 2024 році - на 4,9%.
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