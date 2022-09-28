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Решта макрофіну ЄС у 3 млрд євро для України буде грантом, а не позикою - посол Німеччини
23:32 27.09.2022 |
Остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 мільярдів євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.
Про це розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".
"Це була наша позиція. Ми вважаємо, що Україна зараз не може повернути гроші. Ми хотіли, щоб всі кошти були надані у вигляді грантів. Але як завжди довелося шукати компроміс: 5 млрд буде позикою і 3 млрд буде у вигляді грантів", - сказала Фельдгузен.
Посол не змогла назвати конкретні терміни, коли ЄС зможе надати ці кошти, але висловила впевненість, що це буде точно до кінця року.
"У Брюсселі над цим працюють, і я як єврооптиміст вірю, що вони найдуть компроміс", - додала вона.
20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.
Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.
Це друга частина з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.
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