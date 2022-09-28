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АНАЛІТИКА

Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією

 

Уряд припинив дію угоди між Україною та Сирійською Арабською Республікою про повітряне сполучення.

Про це в Телеграмі, за підсумками засідання уряду, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Припинено дію угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 02.04.1993 в м. Києві", - написав Мельничук.

Як повідомляв Укрінформ, Україна влітку розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою та запровадила торгове ембарго у зв'язку з визнанням цією країною «незалежності» «лнр» та «днр».
Ключові теги: Сирія
 

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