Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією

Уряд припинив дію угоди між Україною та Сирійською Арабською Республікою про повітряне сполучення.

Про це в Телеграмі, за підсумками засідання уряду, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Припинено дію угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 02.04.1993 в м. Києві", - написав Мельничук.

Як повідомляв Укрінформ, Україна влітку розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою та запровадила торгове ембарго у зв'язку з визнанням цією країною «незалежності» «лнр» та «днр».