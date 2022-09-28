Фінансові новини
- |
- 28.09.22
- |
- 04:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ
17:58 27.09.2022 |
Кабмін прийняв постанов "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації" - постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 вересня, повідомляє Мінекономіки.
Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є РФ.
"Ми продовжуємо санкційний тиск проти рф. Ця постанова - ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції - це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до рф де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", - заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
За прогнозами уряду, таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків.
"Адже за даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ склав всього 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів. Для порівняння: тільки в січні 2022 року українскі підприємства експортувало до рф товарів на 250 млн доларів", - пояснюють в Мінекономіки.
Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов'язання перед суб'єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках, додали в міністерстві.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол Німеччини: Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу
|У Швеції повідомили про зафіксовані вибухи на маршрутах «Північних потоків»
|Чому Офіс президента тримає санкції «в столі»
|Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Газпром загрожує запровадженням санкцій проти Нафтогазу та призупиненням здійснення фінансових операцій через арбітраж
|Решта макрофіну ЄС у 3 млрд євро для України буде грантом, а не позикою - посол Німеччини
|Мінфін анонсував аудит боржників за кредитами під державні гарантії
|Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією
|Мінфін розмістив військових облігацій на майже 575 мільйонів
|ООН створить офіс продовольчої організації ФАО в Україні - Мінекономіки
Бізнес
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування