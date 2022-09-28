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Платформа «єДопомога» тимчасово зупинила прийом заявок на допомогу від міжнародних організацій
17:44 27.09.2022 |
Наразі громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв'язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі "єДопомога" задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.
"На жаль, ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено", - сказано в повідомленні.
Для заявників, що допустили помилку в раніше поданих заявках, залишається можливість переподати заяву через платформу "єДопомога". Для цього потрібно натиснути "Перевірити статус заявки", заповнити персональні дані та перевірити статус - за потреби натиснути "Відізвати та подати нову заявку".
Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси, такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім'я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім'ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.
Зі свого боку Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.
Гуманітарна платформа "єДопомога" створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
Платформа має три напрями: грошова допомога від держави ("єДопомога" державна); отримання та надання волонтерської допомоги ("єДопомога" волонтерська); виплати від міжнародних організацій ("єДопомога" міжнародна).
На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.
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