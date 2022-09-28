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АНАЛІТИКА

Світові ціни на сировинні товари впали до мінімуму з початку року, – Bloomberg

15:53 27.09.2022 |

Економіка

 

Індекс цін на сировинні товари Bloomberg Commodity Spot, який розраховується на основі цін на широке коло товарів - від нафти та міді до пшениці, знизився до мінімуму за останні вісім місяців на тлі побоювань рецесії у світовій економіці.

Напередодні індекс знизився на 1,6% - до мінімуму з 24 січня, з пікового рівня, зафіксованого у липні, його значення впало на 22%.

Таким чином, зростання індексу внаслідок стрибка цін на сировину одразу після початку Росією війни в Україні, повністю зійшло нанівець.

Bloomberg зауважує, що зміцнення долара робить сировинні товари, ціни яких котируються в доларах, дорожчими для закордонних покупців, що погіршує перспективи попиту.

Водночас експерти бачать можливість для подальшого зниження цін на сировинні товари, незважаючи на те, що пропозиція багатьох видів сировини є обмеженою. Безпрецедентні темпи зростання ключових процентних ставок світовими центробанками, які намагаються стримати максимальну за кілька десятиліть інфляцію, викликають побоювання рецесії у світовій економіці. Спад у свою чергу погіршить перспективи попиту на енергоресурси та апетит інвесторів до ризиків, попереджають економісти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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